Stocchi (PCI), Piaggio Aero: "Bene integrazione salariale, ma quale futuro senza produzione?"

"Dopo aver letto su varie testate giornalistiche che l'azienda in amministrazione straordinaria starebbe riprendendosi da un periodo buio veniamo a conoscenza di un'altra realtà. Si era parlato di contratti per nuovi aerei e del rientro di tutte le persone in cassa integrazione. Sembrava una buona notizia, allora abbiamo pensato di far due chiacchiere con gli operai dei due siti di Villanova d'Albenga e Sestri Ponente e con alcuni operai in cassa da 6 anni ormai. Naturalmente tutti hanno chiesto l'anonimato per ovvi motivi. Quello che ci raccontano è una situazione molto diversa". Si apre così la nota firmata da da Luca Stocchi, segretario del partito comunista italiano (federazione di Genova).

"A Villanova d'Albenga qualche operaio già rientrato ci dice che dentro lavoro non ne hanno e che comunque a breve rientreranno gli altri colleghi - continua Stocchi - Bene per l'integrazione salariale degli operai ma se non si produce non si sa come si faccia ad essere positivi per l'occupazione a brevi termini. A Sestri la situazione è simile, 'lavoro non ne abbiamo' ci dicono gli operai. Qualcuno sta facendo delle giornate al mese di cassa ma dovrebbe rientrare nella forza lavoro al 100%. Anche qui bene per l'integrazione salariale, ma quale futuro per l'azienda?".

"Nei due siti incontriamo anche i cassaintegrati che sono andati a firmare la cassa integrazione - prosegue l'esponente del PCI di Genova - 'Per noi la situazione è insostenibile' ci dicono sia a Villanova che a Sestri. Sono 6 anni che ci fanno varie promesse. Ormai ci abbiamo messo una pietra sopra a quelle, ma a quest'ultima no. Non capiamo a cosa si riferiscano, così chiediamo informazioni. 'Avete letto che è tutto a posto che ci sono commesse e che i lavoratori rientrano? Benvenuti nel banchetto politica azienda e sindacato. Dove noi 30 da ben 6 anni a 860 euro non siamo stati invitati. Per noi niente date di rientro, nessuna certezza e il sapere che dentro ci sono nostri colleghi senza avere lavoro che pigliano lo stipendio pieno ci fa montare una rabbia verso chi ci sta facendo patire tutto questo malessere. A certa politica sindacato e azienda ormai non crediamo più. Troppe parole in 6 anni ora basta pretendiamo risposte' ".

"Concludiamo qui la nostra intervista e gli auguriamo di poter avere risposte e soprattutto di poter rientrare nel mondo del lavoro per riavere una dignità salariale. Il PCI è a fianco di questi lavoratori e nella loro lotta" chiosa infine Luca Stocchi.