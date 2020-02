Se l'è cavata con una sola ferita alla testa l'operaio che questa mattina, a Vado Ligure, è stato colpito da un carrello sul posto di lavoro.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto sono giunti i militi della Croce Rossa vadese, che hanno prestato i primi soccorsi alla vittima per poi trasportarla, in stato di costante coscienza, al pronto soccorso del San Paolo di Savona in codice giallo.