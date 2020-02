Albenga, il 22 febbraio concerto del gruppo musicale Pentatrè

A pochi giorni dalla ricorrenza del Beato Angelico, protettore di tutti gli artisti e santo patrono dell'UCAI, l'associazione è lieta di presentare il concerto dei Pentatrè, che si svolgerà nella giornata di sabato 22 febbraio, dalle ore 16:30 presso la chiesa di Santa Maria in Fontibus nel centro storico di Albenga, a pochi passi dalla sede stessa dell'associazione sita in Piazza delle erbe.

I Pentatrè, trio musicale composto dalla pianista Paola Arecco, Gianni Golfo al flauto traverso e dalla voce di Elisabetta Vosilla, offriranno uno spettacolo di alto livello che ha già riscosso il favore del pubblico e della critica in diverse occasioni.

In concomitanza con l'evento la sede dell'Ucai sarà aperta per l'annuale assemblea dei soci, dalle ore 15:00 e per quanti vogliano conoscere meglio le iniziative e la realtà di un associazione che ha come obbiettivi la diffusione dell'arte e della cultura di stampo cattolico nel nostro territorio.