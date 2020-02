Albenga: servizio coordinato di controllo del territorio da parte della Polizia Locale e della Guardia di Finanza

Albenga sicura. Ieri sera si è svolto un servizio coordinato di controllo del territorio effettuato dagli agenti dell'associazione delle Polizie Locali Riviera delle Palme, che comprende i comandi di Albenga, Loano e Finale Ligure dalla Guardia di Finanza del Comando di Albenga.

L'operazione, mirata a controlli di prevenzione e contrasto dell'incidentalità stradale e servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ha visto l'impiego di 7 vetture della polizia locale di Albenga, una della Guardia di Finanza ed agenti in borghese e divisa attivi su tutto il territorio comunale. In particolare attraverso 4 unità sono stati effettuati 9 controlli in Pubblici Esercizi per somministrazioni di alcolici con particolare attenzione sulla somministrazione ai minori.

Questa attività è stata posta in essere in esercizi di vicinato ed ha visto come bilancio l'identificazione di 85 persone e l'accertamento di 6 violazioni di varia natura.

Nell'ambito delle violazioni al codice della strada sono stati effettuati diversi posti di blocco in punti strategici della città attraverso l'impiego di 10 unità. Il bilancio ha visto: 101 veicoli controllati, 120 persone controllate, 7 sanzioni amministrative, 2 ritiri patente, 1 denuncia per guida in stato di ebrezza e 7 rilievi positivi per assunzione alcol ma entro i limiti consentiti.

Inoltre sono stati effettuati 10 controlli SDi (il Terminale Centro Elaborazione Dati) al terminale grazie alla presenza della GdF.