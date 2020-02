Coronavirus e mercato settimanale, Tosi (M5s): "Agli ambulanti dare la possibilità di svolgere il proprio mestiere"

Commenta Fabio Tosi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e candidato alle prossime regionali: "Questa mattina, il presidente della Giunta, al fine di chiarire i punti più controversi dell'ordinanza regionale di domenica, ha emanato una nota esplicativa a tutti i sindaci e prefetti della Liguria: in particolare, sono stati forniti chiarimenti sui mercati comunali e rionali, per i quali già ieri mi ero speso avendo ricevuto diverse segnalazioni dagli ambulanti.

Nella nota sopra menzionata è scritto chiaramente: "consentiti i mercati rionali e comunali nonché le attività commerciali svolte ordinariamente". Benché l'intervento sia stato tardivo (ieri infatti a Recco, come conseguenza dell'ordinanza, il mercato è stato vietato), è un bene che la nostra osservazione sia stata recepita: come ho avuto modo di segnalare due settimane fa in III Commissione (Commercio e attività produttive), gli stop forzati imposti durante le allerte per maltempo di fine 2019 hanno già arrecato agli ambulanti perdite considerevoli. Invito dunque tutti i sindaci a permettere il regolare svolgimento dei mercati settimanali e non far perdere dunque reddito a queste micro imprese liguri".