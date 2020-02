Toti: "Inaccettabile cancellare i voli Alitalia Genova-Roma. La Liguria non si può fermare!"

"La Liguria non può tollerare il taglio dei voli sulla tratta Genova-Roma! Dal prossimo 18 marzo Alitalia cancellerà due voli giornalieri, sui 6 quotidiani dal lunedì al venerdì: un servizio fondamentale per il nostro territorio, specie in considerazione delle condizioni delle autostrade liguri e dell’assenza dell’alta velocità ferroviaria". Cosi commenta su Facebook il governatore ligure Giovanni Toti.

"Per questo chiediamo urgentemente un incontro con i vertici di Alitalia per individuare soluzioni che consentano il ripristino dei voli. La Liguria non può fermarsi proprio adesso" conclude Toti.