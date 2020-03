Camion di traverso sull’A6 tra Ceva e Montezemolo: strada bloccata in direzione Savona

Camion di traverso poco fa sulla Torino-Savona A6 al km 85 in direzione Savona tra lo svincolo di Ceva e Montezemolo.



Il mezzo pesante probabilmente è in panne per via del maltempo e del manto stradale nevoso. Al momento la circolazione è bloccata in direzione Savona.



Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Ceva e la polizia autostradale di Mondovì.