Neve sulla A6: code in entrambi i sensi di marcia tra Millesimo e Ceva

Mentre il traffico sul tratto di A6 chiuso si riversa sulla strada provinciale e su Savona, con gli inevitabili rallentamenti (leggi QUI), anche la parte di autostrada Savona-Torino aperta alla circolazione non sta affrontando momenti rosei.

Le fitte nevicate stanno rallentando il traffico. In particolare sono i veicoli più pesanti a incontrare le maggiori difficoltà.

In prossimità del casello di Millesimo/Montezemolo e a salire per circa una decina di km verso Ceva i veicoli procedono a passo d'uomo. La visibilità è bassa e l'asfalto scivoloso. I disagi si registrano in entrambi i sensi di marcia.