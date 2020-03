Coronavirus, fuori dalla zona rossa di Codogno per imbarcarsi: allarme nel tardo pomeriggio al porto di Savona

Una persona proveniente da Codogno, nel pieno della zona rossa, si voleva imbarcare a Savona nel tardo pomeriggio.

Questa l’anticipazione, ancora da verificare tramite fonti ufficiali, fornita in diretta dal TgR Rai nell’edizione serale per la quale sarebbe in corso l’intervento del personale sanitario e delle forze dell’ordine.

Informato dai giornalisti di questa eventualità nel corso del consueto punto stampa, il presidente Giovanni Toti ha affermato di non avere notizie a riguardo e di confidare nell'intervento delle autorità preposte. Tuttavia ha ricordato come allontanarsi da una 'zona rossa' sia "violare un decreto del Governo. Dovesse comunque essere stato così ce ne prenderemo cura, ma far rispettare le leggi spetta agli organi di polizia".

Non è escluso che nei prossimi giorni si inaspriscano i provvedimenti contro chi viola le misure protettive. “Le persone asintomatiche positive in quarantena non devono recarsi in luoghi pubblici con gli amici, non è una bravata, è una precisa responsabilità non farlo. Stiamo studiando eventuali conseguenze per atti di questo tipo”, ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, riferendosi con tutta probabilità al 50enne di Vo’ fuggito dalla quarantena per andare a sciare.