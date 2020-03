Oggi su Radio Onda Ligure 101, dalle 13 alle 14, speciale dedicato a Confartigianato Savona.

Ospite in studio Mariano Cerro, direttore di Confartigianato Savona, per presentarci quelle che sono le attività in cui Confartigianato è attualmente impegnata.

La trasmissione come sempre si può ascoltare su frequenza in FM, ma anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app "Radio Onda Ligure 101" dall’Apple Store o dal Google Play Store.