Albenga: controlli della Polizia Locale per contenere l’emergenza Coronavirus

Facendo seguito all’ordinanza n.4 del 2020 del Presidente della Regione Liguria avente ad oggetto “ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Comune di Albenga ha iniziato un’attività di informazione capillare attraverso i suoi canali social, comunicazioni dirette alle associazioni di categoria e attraverso l’inoltro di e-mail informative alle attività commerciali e ricettive, circa le norme e le disposizioni alle quali attenersi.

A partire dalle ore 14,00, orario di entrata in vigore del provvedimento, inizierà l’attività di controllo ad opera della Polizia Locale di Albenga volto a fare rispettare le disposizioni ivi previste.

Il Sindaco Riccardo Tomatis ricorda che tutti i non residenti in Liguria che arrivano dalle zone segnalate dal Decreto del Governo, cioè la Lombardia più 14 province (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola e Alessandria), hanno l’obbligo di applicare, anche se sono qui in Liguria, le stesse regole che avrebbero dovuto seguire nei loro comuni, ovvero restare a casa, non uscire e dichiarare la propria presenza sul nostro territorio.

Dalle 14 di lunedì 9 marzo occorre dichiarare la propria presenza telefonicamente ai numeri : 010 5485767, 010 5488679 (dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16) o via mail sonoinliguria@regione.liguria.it

Inoltre gli albergatori hanno il divieto di ospitare le persone che arrivano da quelle zone, a meno che non si trovino qui per ragioni di lavoro.

La polizia locale, inoltre, ha già iniziato un monitoraggio delle attività commerciali per verificare il corretto adempimento delle direttive ministeriali e regionali in vigore per il Coronavirus.