Alassio: dalla Gesco alcune precisazioni sulla gestione degli impianti e dei parcheggi in questa emergenza

Il Presidente di Gesco Avv. Igor Colombi, intende precisare che la proroga a fine aprile per la validità delle tessere residenti e lavoratori dipende dalle difficoltà riscontrate per le restrizioni in essere sino al 3 aprile, esclusivamente nella fase della doverosa comunicazione alla cittadinanza del nuovo sistema e del suo funzionamento.

"Avremmo voluto per esempio organizzare una conferenza stampa ma ovviamente ciò non è stato possibile. Ci stiamo attrezzando con nuovi mezzi, come ad esempio dei "video tutorial" e abbiamo pensato di prorogare il termine solo per concedere più tempo a tutti i cittadini.

Il Software bluParc elaborato dal Team di informatici dell’azienda NET Srl è già stato sviluppato, testato, e definito nei minimi particolari. Intendo anzi esprimere le mie più vive congratulazioni all'Ing. Alessandro Betti ed al suo Team che con professionalità e massima disponibilità hanno portato a termine gli impegni contrattuali con anticipo sui tempi previsti e con risultati eccellenti, nonostante le difficoltà degli ultimi tempi.

NET ci sta affiancando anche nella produzione delle necessarie iniziative di comunicazione, ma ovviamente l'impossibilità di tenere riunioni se non a distanza, comporta qualche fisiologico ritardo assolutamente non attribuibile a nessuno se non alla situazione attuale".