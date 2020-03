In occasione del Santo Patrono Ascom Confcommercio Savona propone un'iniziativa di socialità a distanza che unisca la città

In occasione del S.Patrono, Ascom Confcommercio Savona desidera unire clienti e commercianti in un simbolo di luce con una iniziativa di socialità a distanza che unisca la città. La proposta è quella di illuminare le finestre le sere del 16-17-18 marzo con lumini e balunetti ed invitare i bambini a creare striscioni, lenzuoli con un disegno sul tema "la luce" da esporre ai balconi.

Tutti sono inoltre invitati a fotografare questo "18 marzo" e postarlo sulla pagina Facebook @Scopri Savona e sulla pagina Instagram @Ascom Savona per far vivere anche virtualmente la nostra tradizione.

"Siete inoltre invitati a conservare gli striscioni in quanto, tramite la pagina Facebook sopracitata vi daremo istruzioni per esporre nuovamente le vostre creazioni in un evento che si svolgerà a fine estate in città" fanno sapere dall'Ascom Confcommercio Savona.