Alassio, punta una pistola giocattolo contro gli agenti della polizia locale e poi si barrica in casa: dopo una lunga trattativa fermato 52enne

Era stato visto circolare per le strade di Alassio e fermato dalla polizia locale per aver violato senza giustificazione il Decreto Conte.

Ma l'uomo, 52 anni, ha puntato una pistola, risultata poi essere essere un giocattolo, contro gli agenti alassini e si è poi dileguato, barricandosi nella sua abitazione.

In casa ha poi continuato a insultare la polizia locale tanto da far intervenire anche il nucleo operativo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Alassio guidato dal tenente Salvatore Napoli, che dopo una trattativa estenuante durata circa un'ora e mezza a causa della sua grande agitazione(nel quale l'uomo ha anche minacciato di buttarsi dal terrazzo, per questo sono giunti infatti sul posto anche i vigili del fuoco) è riuscito grazie all'intervento dei sanitari a farlo uscire dall'abitazione e trasportarlo sull'ambulanza.

L'area in quei minuti era stata transennata dalla polizia locale che insieme ai carabinieri hanno garantito l'ordine pubblico.