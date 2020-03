La Regione chiede alle farmacie di mettere a disposizione per gli ospedali le mascherine, Arboscello: "Noi farmacisti le chiediamo da settimane"

Una decisione che però non ha convinto Arboscello. "Abbiamo chiesto per l'ennesima volta di essere dotati dei Dpi ma non abbiamo avuto riscontri. Essendo a contatto con le persone ne abbiamo bisogno, non possiamo lavorare senza essere dotati delle opportune dotazioni di sicurezza. Ci chiediamo come sia possibile una decisione di questo tipo".