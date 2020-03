Coronavirus. Battelli (M5S): "Il decreto CuraItalia' una prima diga, in arrivo altre misure"

"Le misure previste dal decreto 'CuraItalia' a sostegno del sistema sanitario, famiglie, imprese, liberi professionisti sono una prima grande diga ma siamo consapevoli che non basterà ad arginare la corrente ecco perché faremo ulteriori passaggi in favore di tutte le categorie più colpite da questa emergenza, assicurandoci di non lasciare indietro nessuno. Monitoreremo gli effetti di queste misure e, passo dopo passo, andremo a intervenire dov'è necessario. Quel che è certo è che nessuno, in Liguria come nel resto d'Italia dovrà perdere il lavoro per colpa della crisi". Così, un una nota, il presidente della Commissione per le Politiche dell'Ue alla Camera Sergio Battelli.



Prosegue quinti il deputato varazzino: "L'esigenza immediata era quella di intervenire con decisione su temi come i versamenti di ritenute, contributi previdenziali o l'Iva, sospendendoli fino al prossimo 31 maggio. Abbiamo poi rafforzato il fondo fondo di Garanzia per le Pmi offrendo anche alle aziende di modeste dimensioni di utilizzare la cassa integrazione per i propri dipendenti. Per gli autonomi e le partite Iva, ancora, abbiamo previsto un'indennità di 600 euro. Abbiamo anche riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% del canone di affitto e un credito d'imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. E per chi in questo periodo ha continuato a lavorare abbiamo previsto anche un bonus mensile di 100 euro e introdotto il divieto, per le aziende, di licenziare i propri dipendenti nei prossimi due mesi".



"Se in questa fase è impossibile incoraggiare la ripresa del nostro sistema produttivo è invece indispensabile sostenerlo, proteggerlo e preservarlo da una crisi senza precedenti in attesa di rilanciarlo non appena l'emergenza sarà terminata" conclude Battelli.