Garofano (vice sindaco Millesimo): "Decreto Cura Italia? Le misure a favore dei comuni sono assolutamente inadeguate"

"Non solo partite IVA e autonomi, le misure a favore dei comuni del così detto decreto 'Cura Italia' sono assolutamente inadeguate. Aldilà della possibilità di giunte e consigli in videoconferenza e del differimento dei termini di presentazione di bilancio e rendiconti, i comuni sono stati lasciati soli ad affrontare l'emergenza che tutti stiamo vivendo" cosi commenta in una nota Francesco Garofano, vice sindaco di Millesimo e assessore con delega al Bilancio.

"Il decreto prevede la possibilità di utilizzare l'avanzo di bilancio 2020 non vincolato per la spesa corrente legata all'emergenza, ma non c'è traccia di risorse aggiuntive e straordinarie per Protezione Civile, Polizia Locale e acquisto DPI. In particolare questi ultimi al momento di difficile reperimento e oggetto di rincari esorbitanti. Inoltre, nella fattispecie serve un sostegno particolare per i comuni come il nostro in cui sono offerti servizi sociali eccezionali ed è presente una casa di riposo comunale che di fatto è equiparabile ad un presidio sanitario con tutte le incombenze e che comporta la gestione della struttura, dei pazienti e del personale".

"Non sono quindi sufficienti misure quali il fondo per la sanificazione uffici e la sospensione dei mutui erogati da CDP gestiti dal MEF - prosegue - Inoltre non sono stati ampliati i permessi retributi per gli assessori lasciando i Sindaci praticamente soli. Situazione ancora più grave per i comuni più colpiti dall'emergenza".

"Abbiamo infine recepito il grido di allarme lanciato da Confcommercio anche al nostro comune: la nostra possibilità di incidenza è limitata ma la nostra amministrazione ha già attivato gli uffici competenti e faremo il massimo sforzo per agevolare la ripresa del tessuto commerciale del nostro paese ma per essere efficaci sono necessari sforzi ad un livello amministrativo più alto - conclude - I comuni sono il presidio dei territori, il Governo non ci lasci soli come l'Europa sta lasciando sola l'Italia".