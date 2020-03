Albenga, Calleri e Porro: "Questo è il momento giusto per sostenere le aziende agricole rilanciando anche il verde pubblico"

I consiglieri comunali albenganesi Gerolamo Calleri e Cristina Porro fanno il punto sul programma battezzato "Inverduto" dal presidente del consiglio comunale Diego Distilo.

Commentano Calleri e Porro: "Lo scorso anno, durante la campagna elettorale, l'attuale Presidente del Consiglio Comunale di Albenga, il geometra Diego Di Stilo con un articolo datato 17 Aprile 2019 su Savonanews ha presentato, nell'ambito del suo programma, il progetto denominato "inverduto", lanciando così l'idea di utilizzare nel verde pubblico, le piante invendute dai floricoltori albenganesi.

Il progetto ne prevedeva l'acquisto da parte del Comune in quanto, secondo sempre Distilo, nel capitolato di bilancio ci sarebbero ogni anno euro 200.000,00 per il verde pubblico , e quindi sarebbe opportuno che almeno euro 100.000,00 venissero impiegati per acquistare parte dell'invenduto per abbellire Albenga.

Crediamo che, purtroppo, momento più opportuno di questo non potrebbe esservi, e per tanto gli chiediamo, dall'alto di quella che è la sua carica istituzionale, di mettere in campo tutte quelle azioni necessarie ad attivare tempestivamente il progetto a suo tempo proposto.

Non sarà certamente la risoluzione degli attuali problemi della floricoltura albenganese, ma potrà rappresentare un segnale di vicinanza alle aziende, auspicando che si possa limitare al massimo la quantità di merce che si sarà costretti a mandare al macero e relative negative conseguenze".