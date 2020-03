Albenga piange la scomparsa di Ferdinando Gerosa

Si è spento all'età di 82 anni l'albenganese Ferdinando "Nando" Gerosa.

Conosciuto e stimato da tutti ad Albenga era noto per essere stato un imprenditore edile.

Lascia la moglie Marisa, i figli Maria Beatrice, Giovanni e Federica, la nuora, i generi, i nipoti e tutti i parenti.

Martedì 24 marzo verrà benedetta la salma davanti alla Parrocchia del Sacro Cuore di Albenga.

L'Amministrazione comunale e il sindaco Riccardo Tomatis esprimono parole di cordoglio. Afferma il primo cittadino:"Voglio esprimere, in questo particolare momento, tutto il mio cordoglio per la scomparsa di Ferdinando Gerosa. Nando era un grande uomo prima ancora di essere un grande imprenditore di Albenga. Ha lavorato sempre con serietà, correttezza, rispetto e lungimiranza realizzando, a molti, non solo una casa, ma il sogno di una vita. Io lo voglio ricordare per tutte queste caratteristiche che ha condiviso con la moglie Marisa, fortemente impegnata nel sociale, e trasmesso ai figli Maria Beatrice, Giovanni e Federica. Mi stringo virtualmente intorno a loro in questo triste momento. Ciao Nando, rimarrai sempre nei nostri cuori"

"Il comitato Dame della Croce Bianca di Albenga è vicina,in questo triste momento, alla propria socia Marisa dalla sua famiglia per la perdita di Ferdinando Gerosa amato marito e padre. Purtroppo non possiamo che affidare alla tecnologia il nostro ultimo saluto all'amico Nando e la nostra vicinanza alla cara Marisa. Ti abbracciamo con immenso affetto e amicizia, ci stringiamo intorno alla tua famiglia in attesa di poterlo fare di persona" ha comunicato nel loro ricordo il comitato.

"Ci ha lasciato Nando Gerosa, un imprenditore serio e coraggioso, un gentiluomo che sapeva leggere il futuro. Non ha solo costruito case e sogni per gli albenganesi e per i tanti turisti che amano la nostra terra, ma con il suo esempio ha insegnato anche un modo di lavorare dove correttezza e serietà non potessero mai mancare. Ci ha lasciato un caro amico che mai mi ha fatto mancare consigli e parole di incoraggiamento. Alla moglie Marisa, ai figli Giovanni, Federica e Beatrice, agli amati nipoti e al caro Andrei un abbraccio forte e il conforto che il ricordo di questo grande uomo resterà per sempre nel cuore e nelle menti di Albenga" il ricordo del deputato del Pd Franco Vazio.