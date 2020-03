Savona piange la scomparsa del comandante Amedeo Cacace (FOTO)

Savona è in lutto per la scomparsa del comandante Amedeo Cacace, capitano di fregata del ruolo d’onore decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare e sei Croci di Guerra al Valor Militare,

Questo il post pubblicato su Facebook da Luca Ghersi dell'Anmi Savona (l'associazione Marinai Savonesi): "Ieri ha lasciato questa terra il nostro Decano. Sommergibilista, ufficiale di Rotta sul R. Smg. Cagni sul quale compì la più lunga missione di una Unità Navale Italiana del secondo conflitto mondiale durata 136 giorni. Terminato il conflitto, prese servizio sui Liberty che portavano i rifornimenti in Italia secondo il piano Marshal. Approdò successivamente per concorso a Savona dove prese servizio come pilota del Porto sino a diventarne Comandante sino al pensionamento nel 1984".

"Per il mondo marittimo cittadino e per noi Marinai d’Italia è sempre stato un riferimento, un prezioso Consigliere ed un esempio irraggiungibile. Ieri se n’è andato in silenzio, attorniato dalla sua famiglia. E' partito per il viaggio verso quel mare celeste dove rincontrerà tutti i marinai e tutti i suoi cari per navigare finalmente in serenità. Il grande rammarico di non poterlo salutare con gli onori militari che i grandi figli della Patria si meritano - conclude - Ciao Amedeo. Ci mancherai. Buona Navigazione nei mari celesti Marinaio".