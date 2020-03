Coronavirus, cinque persone in isolamento a Millesimo. Il sindaco: "Al momento nessuna di queste è positiva"

"L'autorità sanitaria Asl 2 savonese in questo momento di grande emergenza ci sta inviando a poco a poco le proposte di isolamento sanitario obbligatorio per i residenti venuti in contatto con pazienti positivi al Coronavirus, così da poter emettere le relative ordinanze sindacali". Lo comunica il primo cittadino di Millesimo Aldo Picalli.

"Abbiamo situazioni definite, e altre in attesa di ufficializzazione. Questa situazione è identica su quasi tutti i comuni - prosegue il sindaco - Ad oggi risultano ufficialmente tre persone poste in isolamento obbligatorio e due in isolamento fiduciario. Al momento nessuna di queste è positiva".

"L'amministrazione comunale da me rappresentata, insieme alla mia squadra, ai dipendenti, alle forze dell'ordine e alla Protezione civile, sta facendo il massimo per tenere monitorata la questione ed essere di aiuto ad Asl nel circoscrivere il contagio - conclude - Stiamo uniti. E' una grande sfida che stiamo affrontando e dobbiamo farlo assieme".