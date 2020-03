Cairo, il sindaco Lambertini: "Sono dieci le persone positive al Covid-19" (VIDEO)

Emergenza Coronavirus. Questo l'aggiornamento diramato dal comune di Cairo Montenotte nella mattinata odierna.

Commenta il primo cittadino Paolo Lambertini: "Al momento nel nostro comune, sono 11 le persone in isolamento obbligatorio. Di queste, 10 sono risultate positive al Covid-19. Per fortuna stanno tutte bene e sono a casa. Due di loro sono risultate negative al primo tampone. Siamo in attesa del secondo".