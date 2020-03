Cengio, ospite casa di riposo positivo al Coronavirus. Il sindaco: "Attualmente non ci sono altri casi sospetti nella struttura"

Un caso di positività al Coronavirus nel comune di Cengio. Lo comunica in una nota l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Dotta.

"Nei giorni scorsi sono stato informato di un sospetto caso di COVID-19 presso la struttura Casa Scapoli (casa di riposo) di Cengio Genepro - spiega nella nota il sindaco Dotta - L’ospite della struttura, dopo essere stato ricoverato all’ospedale San Paolo di Savona, è stato sottoposto al tampone ed è risultato positivo".

"L’autorità sanitaria competente, l’Asl 2 Savonese, ha dunque immediatamente provveduto ad informare i responsabili di Casa Scapoli attivando quanto previsto dal protocollo sanitario, in materia di contenimento e prevenzione del virus Covid-19, a tutela degli ospiti e del personale sanitario dell’intera struttura - spiega - Gli ospiti non sono in contatto l’uno con l’altro e tutto il personale opera con tutti i dispositivi di protezione individuale previsti. Attualmente non registriamo ulteriori casi accertati nella struttura".