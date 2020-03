Albenga, le minoranze chiedono la convocazione di un Consiglio comunale straordinario

Chiedono la convocazione di un Consiglio comunale straordinario avente ad oggetto la riduzione delle aliquote Imu, Tasi e Cosap a sostegno alle attività commerciali i tre gruppi di minoranza di Albenga.

"Premesso che l'emergenza Coronavirus non è solo sanitaria - spiegano nella richiesta i gruppi Lega, Forza Italia e la Lista Civica -, ma riguarda moltissimi aspetti della vita sociale ed economica del nostro territorio. Mentre il contenimento del contagio prosegue , occorre oggi rivolgere lo sguardo al futuro e riflettere sul nostro sistema produttivo che rischia di uscirne gravemente danneggiato. Come è vitale ed inderogabile il contenimento del virus a livello sanitario, altrettanto inderogabile è l'impegno , da subito, a difendere l'economia locale, attraverso una riduzione della pressione fiscale".

Diverse sono quindi le proposte che giungono dai consiglieri Ciangherotti, Calleri, Tomatis, Porro e Minucci: "Per la TASI si richiede di estendere anche alle unità immobiliari ricomprese nelle categoria D (opifici, autosaloni, mobilifici, medie strutture di vendita) l'aliquota dello 0,0 per mille già prevista per le categoria C1, C3, C4 e C5. Per l'IMU che sia prevista l'applicazione dell'aliquota base del 7,60 per mille per le unità immobiliari adibite ad attività commerciali e ricomprese nella categoria D e quelle di cat. A/10, B, C1, C3, C4 e C5. Per la COSAP di esentare integralmente le attività commerciali dal pagamento della stessa per l’anno 2020".