Coronavirus nelle altre province: cresce dopo la flessione dei giorni scorsi il numero di morti nell'imperiese

Tornano purtroppo ad aumentare i morti per Coronavirus nella provincia di Imperia. Dopo due giorni di flessione, oggi l’Asl 1 Imperiese ne annuncia altri 9 nelle ultime 24 ore.

Si tratta di due donne di 78 e 93 anni, e 7 uomini: due di 69 e, quindi, di 76, 78, 79, 80 e 86 anni. Il bilancio sale a 64 morti dall'inizio dell'emergenza.

Tre morti nelle ultime 24 ore negli ospedali ‘Galliera’ di Genova: si tratta di un uomo di 62 anni e di due donne di 79 e 89 anni. Per tutti si tratta di decessi per Covid-19.

In Asl 5, nello spezzino, sono segnalati quattro decessi di pazienti COVID-19 positivi (avvenuti tra le ore 14 del 28 marzo e le ore 14 di oggi, 29 marzo), si tratta di:

- un uomo di anni 72, ricoverato in Pneumologia (ospedale San Bartolomeo di Sarzana), residente nel comune di Massa (MS) e deceduto il 28/03/2020)

- un uomo di anni 70, ricoverato in Rianimazione (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 28.03.2020

- un uomo di anni 79, ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 28/03/2020

- un uomo di anni 73, ricoverato in Medicina (ospedale San Bartolomeo di Sarzana), residente nel comune di Santo Stefano Magra (SP) e deceduto il 29.03.2020