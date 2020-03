Coronavirus, lettera al direttore: "C'è sconcerto e senso di abbandono nella popolazione non ospedalizzata"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

Gentile Direttore

mi faccio portavoce di tante persone preoccupate e smarrite per come viene gestita la questione del Coronavirus a livello comunale ed Asl. Sono a conoscenza di tante persone chiuse in casa con sintomi lievi e medi associabili alle quali gli viene detto di prendere la tachipirina se hanno febbre e di richiamare se si aggravano.

C'è uno sconcerto ed un senso di abbandono nella popolazione non ospedalizzata e viene lasciato tutto in mano ai medici di base che si trovano a gestire tante situazioni incerte, senza un protocollo chiaro, e senza poter fare i tamponi per accertare e quindi isolare ancora meglio i malati e gli asintomatici che sono la vera bomba sociale.

Oltretutto trovo non corretto che sui siti istituzionali dei comuni non vengano indicati i numeri dei contagi per territorio. Credo sia un dovere di ogni sindaco comunicare ed informare i propri cittadini della attuale situazione pandemica sul suo territorio. Ho fatto personalmente anche una email al comune dove lavoro e dove risiedono i miei genitori, ma a distanza di più di 10 giorni nessuno mi ha risposto. Non vorrei trovarmi a scrivere anche al mio comune attuale di residenza, perché sarebbe spiacevole ma non trovo una corretta informazione né a livello locale, né regionale e nazionale.

Siamo in tanti a chiedere questi benedetti tamponi, per strada, in casa, in modo da limitare e capire i reali numeri della pandemia. Speriamo che le autorità si attivino in tal senso per una migliore tutela dei cittadini, che se ammalati ricadono ed aggravano il sistema sanitario nazionale già sovraccarico.