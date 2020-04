Mercato settimanale: Carcare riprende domani (8 aprile) in forma 'emergenziale', Cairo proroga lo stop fino a dopo Pasqua

"Saranno presenti esclusivamente ambulanti che vendono generi di prima necessità, e pertanto autorizzati come le altre attività aperte del nostro paese. Poiché anche loro hanno diritto di lavorare (secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), il comune ha revocato la sospensione imposta a livello locale che dura da tre settimane. Ci scusiamo in anticipo per la franchezza, questo non è un sondaggio per sapere chi è d'accordo e chi no. È soltanto un invito caloroso a comportarsi in modo responsabile, e ad andare solo se si ha bisogno di comprare i prodotti in vendita, come si fa nei negozi carcaresi. Il mercato in questo periodo non ha nessuno scopo aggregativo".