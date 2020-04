BellaCiaoInOgniCasa, per il 25 aprile l'Anpi lancia il flash mob

"Il 25 aprile alle ore 15, l'ora in cui ogni anno parte a Milano il grande corteo nazionale, invitiamo tutti caldamente ad esporre dalle finestre, dai balconi il tricolore e ad intonare Bella ciao. In un momento intenso saremo insieme, con la Liberazione nel cuore. Con la sua bella e unitaria energia".

Questo l'appello dell'Anpi nazionale che ha proposto di cantare il canto popolare per eccellenza della Resistenza nel primo pomeriggio della festa della Liberazione che viste le restrizioni del Governo a causa dell'emergenza Coronavirus si potrà festeggiare solo nella propria abitazione.

"L'Italia ha bisogno, oggi più che mai, di speranza, di unità, di radici che sappiano offrire la forza e la tenacia per poter scorgere un orizzonte di liberazione. Il 25 aprile arriva con una preziosa puntualità. Arrivano le partigiane e i partigiani, il valore altissimo della loro memoria. L'ANPI chiama il Paese intero a celebrarlo come una risorsa di rinascita. Di sana e robusta rinascita. Quest' anno non potremo scendere in piazza ma non ci fermeremo" continua l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.

"Chiediamo alle associazioni, ai sindacati, a partiti, ai movimenti che si riconoscono nei valori e principi della Resistenza, dunque della democrazia e della Costituzione, di aderire al flash mob inviando un messaggio a ufficiostampa@anpi.it" concludono.

Al momento hanno aderito Arci, Cgil, l'Unione degli Universitari, la Rete degli Studenti Medi, Sinistra Italiana - Leu, Istituto nazionale Ferruccio Parri, ANPPIA - Associazione Nazionale Perseguitati Politici Antifascisti, Articolo Uno, ANED e ARTICOLO 21.