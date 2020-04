Assfad a fianco del reparto malattie infettive dell'ospedale di Savona

ASSFAD, l’Associazione Savonese per lo Studio e la cura delle malattie del Fegato e dell’Apparato Digerente, ha deciso di devolvere tutte le sue risorse al reparto Malattie Infettive guidato dal Primario Dottor Marco Anselmo.

La Onlus savonese fondata e presieduta da Matteo Peirone, noto cantante lirico e il cui direttore del Comitato Scientifico è il Dottor Giorgio Menardo, già primario di Medicina e Gastroenterologia, in queste ore drammatiche per il paese e per la nostra città, ha deciso di puntare tutto sulla solidarietà e, dopo una riunione telematica, ha deciso all’unanimità di utilizzare tutti i suoi fondi per finanziare alcuni acquisti urgenti del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Savona.

In particolare dei monitor d’emergenza e delle macchine per sanificare gli ambienti per un totale di 16.100 euro. Il Direttore Generale della ASL2 Paolo Cavagnaro ha dato il nulla osta e l’ordine è partito questa mattina.

Spiega Matteo Peirone: “La nostra Onlus è sempre stata dalla parte del malato. In queste emergenze esiste solo questo criterio per scegliere come e a chi donare. E il reparto di Malattie Infettive diretto da Marco Anselmo è tra i reparti in prima linea in questa emergenza. Ai nostri soci e a tutta la cittadinanza racconteremo e faremo raccontare questi giorni durante la prossima “Giornata ASSFAD” nell’ autunno di quest’anno.”