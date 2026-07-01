Ken, il gatto che ha perso la vista ma non la fiducia: cerca una famiglia per ricominciare

La storia di Ken è una di quelle che raccontano quanto la vita possa cambiare in un attimo, ma anche quanto la cura e l’affetto possano fare la differenza.

"Molti lo conoscono già: Ken era un bellissimo gattone che, purtroppo, non era sterilizzato e viveva per strada, anche se una famiglia si prendeva cura di lui. Un giorno il destino ha preso una brutta piega: è stato investito da un’auto. Si è salvato, ma le conseguenze dell’incidente lo hanno lasciato con alcune difficoltà che oggi lo rendono un micio speciale", si legge nell’appello lanciato dalla LIDA Sezione Valbormida ODV.

"Ken ha perso un occhio e dall’altro non vede. Inoltre, a causa di uno scolo nasale persistente, ha difficoltà a percepire gli odori. La sua bocca però funziona normalmente: il problema è che, non riuscendo a orientarsi e riconoscere il cibo, al momento non è ancora autonomo nel mangiare e nel bere".

"Ogni giorno ha bisogno di una persona paziente che lo aiuti a nutrirsi, con una siringa o anche semplicemente con un dito, più volte al giorno. Attualmente segue un’alimentazione con Recovery, somministrata a intervalli regolari, dalle quattro alle sei volte quotidiane".

Ma Ken non chiede solo cure: sa ricambiare con una dolcezza immensa. È un gatto buono, affettuoso, capace di donare gratitudine e compagnia a chi decide di aprirgli il cuore.

"Ora cerca una famiglia che sappia vedere oltre le sue difficoltà e che voglia offrirgli la sicurezza e l’amore che merita. Una persona speciale per un micio speciale", concludono dall’associazione. C’è qualcuno disposto a scegliere Ken? Per informazioni: 334 323 0527 – 340 866 2071.