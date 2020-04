Coronavirus: in Liguria le persone positive salgono a 3177, calano i ricoverati in terapia intensiva

Salgono a 3177 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 74 in più rispetto a ieri. In regione si segnalano anche 28 nuovi deceduti che portano il dato complessivo delle vittime a 488.



Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali, 1292 sono gli ospedalizzati, di cui 172 in terapia intensiva. Sono al domicilio 1366 persone (16 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 519 persone (59 più di ieri). I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 115 (20 più di ieri). Tamponi effettuati: 12069 (735 più di ieri).