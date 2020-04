Coronavirus, Rixi (Lega): "Passata emergenza, necessario azzeramento burocrazia e modello commissario Genova per opere pubbliche sotto i 10 milioni di euro"

“Applicazione del decreto Genova, con commissari straordinari, per le opere pubbliche sotto i 10 milioni di euro, sospensione del codice degli appalti sotto soglia comunitaria e utilizzo dei fondi, di Cassa depositi e prestiti e di privati, per la realizzazione di nuove infrastrutture ospedaliere e residenze per intensità di assistenza in gestione diretta o indiretta delle Regioni". Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile nazionale Infrastrutture Edoardo Rixi.

"Sono alcuni indirizzi che proporremo come via d’uscita per l’economia del nostro Paese, una volta passata l’emergenza Covid-19. Proprio questa emergenza, oltre a rimarcare le conseguenze drammatiche di anni di tagli in sanità, ha reso ancora più evidente come la burocrazia e i barocchismi nei processi uccidano il Paese: lo dimostrano anche le lungaggini negli acquisti vitali, in questi giorni di bombole, dell’ossigeno e mascherine".

"Quasi quotidianamente, sentiamo esponenti di governo e di maggioranza portare a esempio il modello Genova: si inizi ad applicarlo davvero, estendendolo alle opere pubbliche, anche in vista di appuntamenti internazionali come le Olimpiadi invernali che, senza le necessarie infrastrutture, rischiano di saltare, con un danno economico irreversibile per il Paese” conclude Rixi.