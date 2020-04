Emergenza Coronavirus, Noli: per il fine settimana controlli più rigorosi sugli arrivi

Anche Noli stringe le proprie maglie per allontanare la minaccia generata dall'emergenza Coronavirus. A tal proposito, controlli rigorosi sono previsti nell'imminente week end.

"In occasione del fine settimana, al fine di scongiurare arrivi di persone le cui condizioni sanitarie non siano sotto controllo, il Comune di Noli, di concerto con la Polizia Municipale, ha organizzato controlli rigorosi sugli ingressi nelle prossime ore. Da diversi giorni la popolazione residente è immune dal contagio, per cui si intende prendere ogni precauzione per evitare che comportamenti sconsiderati possano mettere a rischio la salute pubblica" fanno sapere dal Comune nolese.