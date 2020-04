Al via "Redenzione": la web-serie interamente girata tra Savona, Albisola, Spotorno e Sassello

Al via il 9 aprile la nuova serie prodotta dalla bluevelvet dal titolo "Redenzione" scritta e diretta dal savonese Giovanni Minardi. Un progetto nato 6 anni fa e pensato in origine come un lungometraggio in cui ci sono voluti tre mesi di riprese, oltre cinquanta persone coinvolte e due anni di montaggio. Oggi viene proposto come una web serie con sei appuntamenti settimanali fino a maggio.

Un noir thriller in stile drammatico che nasce da un mix di diverse suggestioni, dalla poetica di David Lynch al classico noir che pone l accento sul significato profondo del concetto di redenzione, commettere degli sbagli molto gravi nella propria vita e avere la possibilità di tornare indietro se si trova il coraggio di farlo.

Da qui il soggetto della serie, visibile sul canale ufficiale della bluevelvet, www.bluevelvet.video o su canale Youtube, che racconta la storia di Marco, il protagonista, (interpretato da Alessio Aronne) ex poliziotto disposto a tutto pur di trovare gli assassini di sua moglie, tanto da scendere a patti con "l'attore" il gangster responsabile degli affari di droga della zona (interpretato da Jacopo Marchisio) fino a lavorare per lui. Ma commettendo poi un errore ritenuto imperdonabile da parte di esso.

La storia di Marco si alterna a quella di Alessia, (Ludovica Gandullia) giovane prostituta la cui sorte è segnata perché ha fatto un grosso sgarbo ad un altro criminale spietato della zona "il fantasma" interpretato da Alessandro Campanile, interprete in passato della soap "Centovetrine", partecipazioni televisive sulle reti Mediaset e diversi spot tv. La bluevelvet ha realizzato un prodotto completamente made in Savona, dai luoghi in cui si sono girate le scene, Savona, Sassello, Albisola e Spotorno, al cast, fatto da attori savonesi. Questo progetto prosegue sulla scia della produzione precedente, sempre realizzata a Savona, la pluripremiata e fortunatissima serie web "wonderland" giudicata come miglior serie italiana ad un festival americano e al rome web award oltre ai singoli premi come miglior regia e sceneggiatura, miglior cast e premi singoli come migliori attori.

Giovanni Minardi, ideatore della serie

Classe 1987, diplomato in regia allo SDAC scuola di arte cinematografica di Genova, vanta tra le esperienze più importanti il ruolo di assistente regia per la fiction prodotta da taodue " distretto di polizia" e nella serie web di Flavio parenti (attore di distretto di polizia e un medico in famiglia) "days".

Ma le produzioni non sono finite per la bluevelvet, in arrivo infatti nei prossimi mesi un altra produzione definita ambiziosa, una serie web tratta dai racconti di Charles Dickens, che vede tra i protagonisti Alessandro Campanile.