Aurelia bis, riaffidati i lavori e cominciate le prime lavorazioni sul territorio savonese

"Nel contempo Anas ha predisposto il bando per l’affidamento della progettazione esecutiva del completamento del lotto. Sulla base delle informazioni ad oggi fornite all'Amministrazione comunale, tale attività sarà avviata a breve, in quanto, nei prossimi giorni, verrà stipulato il contratto con la società vincitrice dell’accordo quadro".

"Il compartimento dell'azienda, aveva comunicato nei mesi scorsi di avere esperito una gara per l’esecuzione del 'pronto intervento', relativamente alla manutenzione delle aree di cantiere. In data 14 febbraio 2020, l'impresa Moviter srl di Asti è risultata essere l'aggiudicataria dei lavori. In data 20 marzo 2020, eseguite le verifiche di legge, Anas ha effettuato la consegna in via d’urgenza dei lavori" ha continuato il vicesindaco Arecco.