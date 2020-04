Finale, il sindaco Frascherelli chiede deroghe a Regione su manutenzione del verde

Il Sindaco di Finale Ligure chiede aiuto alla Regione Liguria. "In questo momento difficile e molto delicato occorre anche parlare di Verde Pubblico. Da 2 settimane abbiamo i giardinieri comunali in ferie forzate per il doveroso rispetto dei dettami Nazionali e Regionali, e la conseguenza è erba alta ed infestante ovunque, nuove piantumazioni a rischio, alberature vecchie e malate senza controllo costante. Ben comprendiamo che in tale fase di pandemia gli aspetti estetici possano essere in secondo piano ma in questo caso occorre far riferimento alla pulizia, all'igiene ed alla sicurezza della Città.

L'appello che rivolgiamo al nostro Presidente, oggi più che mai impegnato nel gestire l'emergenza sanitaria, è quello di derogare alle manutenzione del verde pubblico e privato per arginare tali fenomeni e restituire un minimo di flessibilità a noi Comuni nel gestire tali situazioni. In alcuni casi potremmo inserire tali azioni di controllo delle alberature nelle attività di pubblica utilità attualmente ammesse, ma è limitante, e di certo un indirizzo regionale sarebbe di più forte effetto.

Allargando la cosa al verde privato sarebbe di maggior respiro, vivendo noi un contesto di giardini e parchi non pubblici che occorre considerare per raggiungere veramente l'obiettivo, soprattutto per casi legati al Punteruolo Rosso che non si ferma neppure di fronte al Coronavirus.” Conclude Ugo Frascherelli.