Funivie, il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio esprime la propria soddisfazione per gli ultimi sviluppi

Anche dal sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, giungono parole di sollievo circa gli ultimi sviluppi da Roma sulla questione Funivie.

"Desidero esprimere soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento all'articolo 94 - ha detto la prima cittadina savonese -, recante disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre e che, al suo interno, sia previsto anche il sostegno a Funivie".

Dalla Commissione Bilancio del Senato è infatti arrivato il via libera alle misure di cassa integrazione per i lavoratori, la nomina a Commissario straordinario del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria e per gli interventi di ripristino della funzionalità dell'infrastruttura.