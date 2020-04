Funivie, Pd: "Via libera dalla Commissione Bilancio del Senato alla cassa integrazione e al ripristino della struttura"

"Buone notizie da Roma per il futuro di Funivie Spa. La Commissione bilancio del Senato ha dato il via libera a: cassa integrazione per i lavoratori, nomina a Commissario straordinario del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria e interventi di ripristino della funzionalità dell'infrastruttura, danneggiata dall'ondata di maltempo, che si è abbattuta sul savonese alla fine dell'anno scorso. Un passo avanti decisivo e fondamentale, per la salvaguardia di Funivie e per il futuro dei suoi dipendenti. Ma anche una notizia positiva per tutta l'area savonese, visto che quest'infrastruttura consente di ridurre il traffico pesante e l'inquinamento".

Lo comunicano in una nota i consiglieri regionali del PD ligure Giovanni Lunardon e Mauro Righello e i parlamentari del PD Andrea Orlando, Roberta Pinotti, Franco Vazio e Vito Vattuone.

"Questo risultato si deve al lavoro svolto sul territorio e a Roma (Governo e Parlamento) dal Partito democratico, che sin dall'inizio ha sempre sostenuto le ragioni dei lavoratori di Funivie" concludono gli esponenti Dem.