Ponte di Albiano Magra, Toti: "Servono subito controlli e manutenzioni su tutte le nostre strade, viadotti, gallerie"

Il presidente della Regione Liguria esprime il suo rammarico per quanto accaduto oggi tra Liguria e Toscana. Scrive in una nota il governatore: "Le immagini del ponte crollato ad Albiano Magra, in provincia di Massa Carrara, ci lasciano senza fiato. E dimostrano ancora una volta che la manutenzione delle infrastrutture deve diventare una priorità assoluta per il nostro Paese.

La Protezione Civile della Liguria ha subito offerto tutto il supporto possibile alla Toscana, a cui va la solidarietà dei liguri per un dolore che purtroppo conosciamo bene. Fortunatamente solo una persona è rimasta lievemente ferita, ma trovo inaccettabile che a quasi due anni dal crollo del ponte Morandi nel nostro Paese ci siano ancora cantieri rallentati da una burocrazia che sta diventando la vera nemica degli italiani.

Servono subito controlli e manutenzioni su tutte le nostre strade, viadotti, gallerie. Quante altre immagini come queste ci vogliono per capirlo?"