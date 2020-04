Hackerato il sistema di messaggistica del comune di Vado: inviati sms falsi ai cittadini

A causa di un probabile hackeraggio del sistema di messaggistica comunale sono stati inviati questa notte messaggi sms falsi da parte del Comune di Vado Ligure.

Hacked Salman Instagram questo il nickname che ha hackerato i messaggi del comune vadese, con la conferma di diversi cittadini.

"In attesa che si concludano le verifiche immediatamente avviate invitiamo a ignorare ed eliminare i messaggi, non aprirli, non rispondere, non cliccare su link o allegati" spiegano dall'amministrazione vadese sui social.