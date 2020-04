Savona contro i furbetti del decreto anti Covid: aumento dei controlli per Pasqua

Il vice sindaco di Savona Massimo Arecco, gli assessori Maria Zunato e Roberto Levrero, augurano una buona e serena Pasqua ai savonesi, ma raccomandano che sia trascorsa tra le mura domestiche.

"In virtù della collaborazione tra il Comando della Polizia Municipale e tutte le Forze dell'Ordine, la Protezione Civile e la Guardia Costiera, durante l'intero periodo pasquale, verrà aumentato il controllo sull'intero territorio comunale, con funzione di deterrenza nei confronti di tutti coloro che, nonostante i divieti, pensassero di frequentare le spiagge, oppure la passeggiata o i percorsi dell'entroterra, per scopi puramente ludici" spiegano in una nota.

"Anche l'Amministrazione comunale savonese è particolarmente impegnata nel complesso ed importante sforzo organizzativo coordinato dalla Prefettura per l'intera provincia, allo scopo di gestire la terribile emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese - concludono - E' però indispensabile che i cittadini collaborino, evitando che, con comportamenti scriteriati, venga messa a rischio la salute di tutti".