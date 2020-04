Alassio, sul canale YouTube dell'Istituto Giancardi il tutorial per la didattica da casa (VIDEO)

Un tutorial è stato ideato dagli Assessorati alle Politiche Scolastiche e Cultura del Comune di Alassio in continuità con il progetto laboratoriale già in essere in collaborazione con l'Istituto alberghiero di Alassio.

"Il progetto - spiegano l'assessore alle Politiche Scolastiche Fabio Macheda e la Consigliera incaricata alla Cultura Paola Cassarino - grazie alla didattica da remoto, resa obbligatoria da apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, sarà proposto a tutti gli studenti alassini che già erano coinvolti nei progetti della biblioteca e che oggi hanno a disposizione questo ulteriore strumento per una scelta pressoché illimitata di volumi da leggere ed ascoltare direttamente a casa propria".

Il video, interamente realizzato in house dal dott. Quattropani, direttore della biblioteca alassina​, attualmente è pubblicato sul canale YouTube dell'Istituto Giancardi.