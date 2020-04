Toti: "Test tipo drive trough è veloce, sicuro ed efficiente"

Come già annunciato su Savonanews (leggi QUI) sono stati attivati i test per il Coronavirus di tipo "drive trough". Commenta in merito sulla sua pagina Facebook il governatore della Liguria Giovanni Toti: "Sono partiti oggi a Savona, Albenga, Sanremo e Imperia i test drive-through per i malati di Coronavirus che hanno bisogno del doppio test negativo per essere dichiarati ufficialmente guariti.

Si tratta di una procedura molto più veloce, sicura ed efficiente che permette di eseguire il test direttamente nella propria auto e in pochi minuti.

Grazie ai medici, infermieri, operatori sanitari e tutti coloro che anche in questi giorni di festa non si fermeranno un istante. Forza Liguria!"