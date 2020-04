Auguri di Pasqua e riflessioni del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio

Scrive il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio:

"Carissimi Concittadini, nel porgerVi il consueto augurio per queste festività non posso esimermi da una riflessione.

Sarà per tutti Noi una Pasqua diversa: chi sarà più fortunato la vivrà in casa con la propria famiglia, qualcuno dovrà elaborare un lutto reso ancora più difficile dalle modalità, vi sarà chi la trascorrerà in isolamento e chi, soprattutto fra gli anziani, sentirà il peso di una solitudine infinita. Molti, invece, la spenderanno con infaticabile spirito di dedizione al lavoro per garantire la sicurezza e la salute di tutti Noi.

Vi auguro possa essere, comunque, momento di riflessione e occasione di rinascita spirituale. Nel porgerVi gli auguri desidero anche ringraziarVi per l'impegno e il senso di responsabilità che la maggior parte di Voi ha dimostrato in queste settimane difficili; esortandoVi a non cedere proprio adesso alla tentazione di uscire per apprezzare la mitezza del clima.

Arriverà presto il giorno in cui potremo riassaporare con, maggiore intensità di quanto avessimo mai fatto prima, il piacere di un abbraccio o di un momento conviviale. Un caro saluto a Voi e alle Vostre famiglie."