Coronavirus, il sindaco di Calizzano Olivieri: "Alla rsa 'Suarez' al momento nessun caso accertato"

“Al fine di non creare, e invitando tutti noi a non farlo, inutili allarmismi, segnalo che dal continuo contatto con la struttura e in particolare con la presidente Rita Bendazzoli apprendo della negatività assoluta di queste analisi per tutti i dipendenti e lo staff della struttura e di 52 ospiti, mentre hanno evidenziato su 4 degenti, in stato di ottima saluta e privi di sintomi, la necessità di verifica ulteriori accertamenti, che sono attualmente in corso”.