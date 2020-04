Critiche all'operato della Regione dal Pd, Vaccarezza: "Ossessionati dal presidente Toti"

Apre la settimana con un auspicio ed una critica all'operato politico di quelli che sono i partiti al Governo il consigliere regionale Vaccarezza: " Questi giorni stanno dando ulteriore conferma di quanto l'alleanza fra il Pd e i 5 Stelle sia inadeguata a trovare formule efficaci per portarci fuori dalla crisi. Questo accade non solo a livello nazionale, ma anche qui nella nostra Liguria, per il singolare modo scelto dai compagni autoctoni di essere vicino ai Liguri. La certezza è che sia al Governo, che all'opposizione, PD e 5 Stelle hanno fatto dell'inadeguatezza il proprio stile di vita ".

" Uno dei tanti esempi? L'onorevole Vazio annuncia che il governo sta lavorando ad un provvedimento che permetta la riapertura di determinati settori - spiega Vaccarezza - , in modo particolare le opere propedeutiche all'organizzazione della stagione balneare, cosa già predisposta e firmata dal Presidente Toti e dai ieri a mezzanotte in vigore. Ma alla notizia della firma insorgono i Piddini genovesi dicendo che è un gesto sconsiderato, che consentire di andare a verniciare le cabine, bagnate l'orto e tagliare il prato, compromette il futuro del Paese. Risultato: delle parole di Fazio non vi è più traccia, salvo i comunicati inutilmente polemici del giorno prima ".

" Realmente ragazzi, non è possibile buttare così tanto fango sul lavoro altrui. Non è possibile che la vostra 'sopravvivenza' perché di questo si tratta, passi attraverso le fake news che diffondete, distorcete la realtà in maniera imbarazzante: affetti da schizofrenia patologica e dall'ossessione che ormai avete mai confronti di Giovanni Toti " prosegue il capogruppo di 'Cambiamo!'.

" In sintesi: la linea di aiuto e sostegno del Pd ligure alla nostra gente è una, ed ha una parola d'ordine: Toti, sbagli! Come fai fai, ma Toti sbagli! Toti è in ufficio? Sbagliato, dovrebbe andare a vedere com'e' la situazione negli ospedali! Toti va in ospedale? Sbagliato, deve stare in ufficio, cosa a fare in giro propaganda? Toti compra le mascherine? Sbagliato, la Regione Liguria non deve intromettersi nel grande piano di organizzazione nazionale che ci darà quanto necessario! Non arrivano le mascherine del Governo? Come mai Toti non ha comprato prima le mascherine? Toti dice che alcune lavorazioni possono, rispettando tutte le prescrizioni ripartire? Sbagliato, è troppo presto! Toti dice che alcuni comparti devono aspettare? Sbagliato, diventa tardi! E gli esempi potrebbero essere tanti altri " accusa il consigliere.

"Sui test sierologici siamo avanti, ma meglio parlare di bavaglini, per non correre il rischio che qualcuno faccia qualche domanda sull'ospedale 'Palazzo Chigi'. Per non parlare, ma qui spero che la Magistratura faccia il suo lavoro, del motivo per cui due regioni a caso, Emilia Romagna e Toscana, abbiano ricevuto tre volte e due volte il numero di presidi necessario e la Liguria nemmeno quello che le spettava. Perché non siamo una Regione Comunista? Rassegnatevi , non lo saremo mai più!".

Nel mirino anche la polemica sulle prossime regionali: "Un ultimo argomento, a testimonianza del fatto che il vostro livore verso ciò che non è come volete voi si esplica nelle cieche affermazioni che fate sui social. Il Governatore Toti non ha detto che si deve votare alla fine di giugno o a luglio. Ha semplicemente detto che in questo momento è prematuro rinviare di cinque mesi le elezioni. Aspettiamo, se non ci sarà la possibilità non voteremo, se invece sarà possibile lo faremo. È lingua italiana, è semplice da capire".