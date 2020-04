Sassello, avviata l'iniziativa di solidarietà "Spesa Sospesa"

Dopo l'attivazione, in questo difficile momento di emergenza Coronavirus, del servizio di consegna gratuita a domicilio di farmaci e spese a favore di chi è costretto a stare a casa, tramite la Croce Rossa Italiana — Comitato Locale di Sassello e il recapito dei buoni spesa, il comune di Sassello visto che quest'ultimi potrebbero non essere sufficienti a coprire i bisogni di tutti i cittadini ha avviato l'iniziativa di solidarietà sociale chiamato "Spesa Sospesa".

L'iniziativa serve per contribuire ad aiutare le famiglie in difficoltà, con generi alimentari di prima necessità acquistati dai cittadini presso i negozi dove sono soliti fare la spesa, che verranno prelevati e distribuiti alle famiglie in difficoltà e/o prive di reddito che ne faranno richiesta o che verranno in qualche modo segnalate.

La Croce Rossa di Sassello insieme ai custodi sociali dell'Ambito Territoriale Sociale, si occuperà del servizio tramite il ritiro e la distribuzione dei prodotti e i servizi Sociali dell'ATS individueranno gli esercizi commerciali disponibili a collaborare.