Savona, fa discutere l'ordinanza di obbligo delle mascherine. Rete l'Abuso: "Entro 12 ore il sindaco le fornisca"

Una diffida nei confronti del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio dopo che la prima cittadina ieri ha firmato l'ordinanza che obbliga i cittadini ad utilizzare le mascherine negli spazi chiusi pubblici e privati aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto.

Il presidente dell'associazione Rete L'Abuso Francesco Zanardi ha così inviato al comune un atto di diffida ad adempiere e messa in mora.

"Si diffida il Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio affinché nell’immediato, massimo 12 ore dal ricevimento della presente, fornisca alla popolazione savonese - alla quale attualmente, a seguito dell’ordinanza, viene di fatto negato il diritto di accedere ai più basilari servizi di prima necessità - tutti gli strumenti imposti nell’ordinanza N° 19 del 15/04/2020, affinché, la popolazione stessa non sia istigata e costretta per la sua stessa sopravvivenza, alla violazione delle norme in atto" scrive Francesco Zanardi.

Ad alcuni cittadini al momento non sono ancora arrivate via posta le mascherine recapitate dalla Regione, contestando così la decisione del sindaco che lo scorso 7 aprile aveva però specificato di non aver ancora firmato un'ordinanza proprio perché non tutti i cittadini hanno a disposizione lo strumento di protezione (Leggi QUI)