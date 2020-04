Coronavirus, muore lo scrittore Luis Sepulveda: si era schierato a favore della chiusura della centrale a carbone di Vado

“Chi permette un reato ambientale farà i conti con il giudice più severo: la Storia”.

“L’impegno ecologista significa cercare di comprendere i motivi per cui vengono fatte certe scelte scellerate in materia ambientale, scelte che normalmente sono dettate da leggi di mercato che non possono essere né etiche né corrette, e spesso non sono positive per l’ambiente e per l’uomo. Per i diritti dell’ambiente è necessaria la lotta -ha aggiunto Sepulveda- nel senso di fare politica dal basso per fare pressioni su governi e amministratori che nelle loro scelte non devono rispondere a ciò che imporrebbe il mercato, ma devono rispettare la volontà dei cittadini che rappresentano…” (Luis Sepúlveda, da sempre al fianco della lotta degli abitanti della regione dell’Aysén, per impedire la costruzione di centrali elettriche).