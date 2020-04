"Close to home", il progetto web di Menkab e Artescienza per far conoscere gli animali del nostro mare

"Close to home", questo il titolo della web serie, pubblicata su Youtube, dedicata al mare Mediterraneo e agli animali che lo vivono.

Il progetto, realizzato dall'associazione Menkab e Artescienza è iniziato in questo periodo di quarantena legato all'emergenza Coronavirus per far vivere la natura a chi è costretto a stare in casa tramite il materiale raccolto in questi anni tra gli avvistamenti, i video, le fotografie e le ricerche. Al centro del primo episodio pilota il capodoglio, l'archetipo della balena, molto conosciuto nel savonese per essere stato molto spesso avvistato nei pressi dell'isola di Bergeggi.

"Ci siamo resi conto che non potendo uscire in mare ed effettuare attività di monitoraggio, potevamo creare una serie dove potevamo raccontare gli animali in mare concentrandoci su quelli che conosciamo meglio filmandoli anche vicino alla costa. Si tratta di un progetto autofinanziato e ci piace l'idea di sviluppare un contenuto riconoscibile, che metta insieme la validità scientifica, logistica e tecnica" dice Giulia Calogero, presidente dell'associazione Menkab.

"Proveremo quasi sicuramente a postare un secondo capitolo con altri protagonisti. E' un buon modo per entrare nelle case delle persone e per poi mandare i contenuti alle classi quando riapriranno" continua Giulia Calogero.